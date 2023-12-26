Евгений Шевелёв стал заместителем генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам

Глава аналитического отдела ЦСКА Евгений Шевелёв назначен на должность заместителя генерального директора клуба по спортивным вопросам, сообщает пресс-служба армейцев.

«Шевелёв займётся стратегическим направлением развития спортивного блока клуба. Приоритетными задачами Евгения Евгеньевича станут синхронизация работы академии с проектом Red-blue future (поиск талантливых футболистов с помощью современных технологий), а также координация других проектов в рамках цифровизации аналитических процессов клуба.

Помимо этого, Евгений Шевелёв будет заниматься объединением усилий всех задействованных подразделений в работе по внедрению новых цифровых решений, разработанных в клубе в 2023 году, использованию данных при принятии управленческих решений, а также при долгосрочном планировании трансферной политики клуба», — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

В московском ЦСКА Евгений Шевелёв работает с 2020 года.