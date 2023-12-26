Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: фанаты разочарованы в нас, и мы должны это исправить

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поблагодарил болельщиков «красных дьяволов» за их поддержку клуба, несмотря на его не лучшие результаты.

«Фанаты «Манчестер Юнайтед» очень разочарованы в нас, и мы должны исправить эту ситуацию. Мы должны действовать иначе. Мы очень ценим то время, которое они тратят на то, чтобы поддержать нас. Сейчас нам необходима любая помощь. Но прежде всего мы с командой должны улучшить наше положение дел», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после 18 туров чемпионата Англии подопечные нидерландского специалиста набрали 28 очков и на текущий момент занимают восьмое место. В последней встрече АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму» со счётом 2:0.