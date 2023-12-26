Агент Саравии подтвердил переход футболиста в «Ростов»

Футбольный агент Йоуко Гориссен, представляющий интересы уругвайского полузащитника «Пеньяроля» Родриго Саравии, подтвердил переход своего клиента в футбольный клуб «Ростов».

«Могу подтвердить, что Саравия переходит в «Ростов». На какой срок будет подписан контракт? Не могу дать вам такой информации», — приводит слова Гориссена «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Ростов» предложил за Саравию около € 1,8 млн. Сейчас футболист выступает за аргентинский клуб «Химнасия Ла Плата» на правах аренды. «Пеньяроль» может заплатить «Химнасии» чуть больше € 200 тыс. за досрочное расторжение аренды.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Саравии в € 1,3 млн. Родриго выступает на позиции центрального опорного полузащитника. В нынешнем сезоне в Латинской Америке он провёл 38 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.