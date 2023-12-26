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70-летний Фатих Терим возглавит «Панатинаикос», за который играет Лодыгин — A Spor

70-летний турецкий тренер Фатих Терим достиг соглашения с «Панатинаикосом» и вскоре возглавит греческий клуб. Об этом сообщает A Spor в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, турецкий специалист отправится в Афины для подписания контракта в среду, 27 декабря.

За свою тренерскую карьеру Терим успел поработать в «Анкарагюджю», «Гёзтепе», «Галатасарае», «Фиорентине», «Милане», а также в молодёжной и основной сборной Турции.

Напомним, за греческий клуб выступает российский голкипер Юрий Лодыгин, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит».

После 15 сыгранных матчей в активе «Панатинаикоса» 34 очка. Команда идёт на втором месте, уступая одно очко лидирующему ПАОКу. На третьем месте с 32 очками находится «Олимпиакос».