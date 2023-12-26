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«Шанхай Шэньхуа», который может возглавить Слуцкий, объявил об уходе главного тренера

«Шанхай Шэньхуа», который может возглавить Слуцкий, объявил об уходе главного тренера
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«Шанхай Шэньхуа» объявил об уходе главного тренера Ву Цзиньгуя. Срок контракта сторон подошёл к завершению, а договорённости о пролонгации сотрудничества достигнуто не было, информирует пресс-служба китайского клуба.

Ранее в СМИ появлялась информация, что российский специалист Леонид Слуцкий договорился о контракте с клубом «Шанхай Шэньхуа». Вместе с ним на работу в китайскую Суперлигу отправятся Олег Яровинский и Василий Березуцкий. Ожидается, что до конца декабря они вылетят в Шанхай, чтобы подписать контракт с местной командой.

Отметим, что последним клубом Леонида Слуцкого был казанский «Рубин», который он возглавлял до ноября 2022 года. Сейчас тренер занят активной деятельностью в медиаполе.

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