Моуринью рассказал, как поседел из-за экс-игрока «Локомотива» Диарра и его агента

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, ранее возглавлявший лондонский «Челси», поделился воспоминаниями о бывшем полузащитнике «Локомотива» Лассане Диарра и его агенте.

«У меня был Лассана в «Челси» и в «Реале». Видите эти (указывает на свои седые волосы. — Прим. «Чемпионата»)? Всё, что по эту сторону белое, — это Лассана Диарра и его агент — всё они.

Агент Лассаны был таким: если он начинает игру, проводит все 90 минут и играет хорошо — на следующий день он хочет новый контракт с большими деньгами. Если он не играет и садится на скамейку запасных — в следующий понедельник он хочет встречи, потому что Лассана хочет уйти.

И после этого я получаю его в «Реале». Фантастический игрок. Он играл очень хорошо: «ПСЖ», «Арсенал», «Реал», «Челси». Играет везде», — сказал Моуринью в интервью YouTube-каналу The Obi One Podcast.

На протяжении карьеры Лассана Диарра выступал за «Гавр», «Челси», «Арсенал», «Портсмут», «Реал», «Анжи», «Локомотив», «Марсель» и «ПСЖ». Также полузащитник провёл 34 матча в составе сборной Франции. Футболист объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года в возрасте 33 лет.