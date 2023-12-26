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Тренер «Барселоны» Хави забавным образом подарил детям подарки на Рождество

Тренер «Барселоны» Хави забавным образом подарил детям подарки на Рождество
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Нурия Кунильера, являющаяся супругой главного тренера «Барселоны» Хави, выложила в свою социальную сеть забавное видео, на котором они с мужем вручают своим детям подарки на католическое Рождество, предварительно совершив забавный ритуал с избиением палками деревянного существа, похожего на свинью.

Хави забавным образом подарил детям подарки на Рождество:

Напомним, Хави возглавил каталонский клуб в ноябре 2021 года. При его руководстве «Барселона» стала чемпионом Испании в минувшем сезоне, а также выиграла Суперкубок Испании сезона-2022/2023.

После 18 туров нынешнего розыгрыша испанской Примеры сине-гранатовые заработали 38 очков и на текущий момент расположились на третьей строчке в таблице. Их опережают мадридский «Реал» и каталонская «Жирона», которые после аналогичного количества матчей в Ла Лиге набрали по 45 очков.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Турнирная таблица чемпионата Испании
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