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Рюдигер — о том, смог бы он стать преступником: у меня не хватило бы смелости

Рюдигер — о том, смог бы он стать преступником: у меня не хватило бы смелости
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Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер поделился воспоминаниями о месте где проходило его детство, а также предположил, мог бы он стать преступником.

«Я вырос в неблагополучном районе, и мне нужно было выбраться из этой ситуации, потому что втянуться в неё было бы очень легко. Иногда мы не знали, будет ли нам что есть на следующий день. Потом ты видишь, как другие парни в твоём районе вдруг становятся владельцами красивых машин, видишь, как некоторые люди носят дизайнерскую обувь и тому подобное.

В конце концов, стал бы я хорошим преступником? Не думаю. Извините, буду честен, но у меня не хватило бы смелости на такие безумные поступки», — приводит слова Рюдигера Madrid Zone.

В нынешнем сезоне 30-летний немец принял участие в 23 матчах «Реала» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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