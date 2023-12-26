В ближайшие дни Бремер подпишет пятилетний контракт с «Ювентусом» с повышением зарплаты

Бразильский защитник «Ювентуса» Бремер в ближайшие дни пролонгирует своё трудовое соглашение с клубом до 2028 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, заработная плата футболиста по новому контракту будет увеличена, однако на текущий момент точные суммы неизвестны.

Напомним, Бремер перешёл в «Ювентус» из «Торино» в 2022 году. За это время 26-летний футболист принял участие в 60 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение защитника рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Бремера составляет € 50 млн.