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Джикия хочет отсудить 6,8 млн рублей у застройщика, который не сдал в срок его 6 квартир

Джикия хочет отсудить 6,8 млн рублей у застройщика, который не сдал в срок его 6 квартир
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия намерен отсудить почти семь миллионов рублей у недобросовестного застройщика, информирует телеграм-канал Mash.

Согласно сведениям источника, ООО «Специализированный застройщик „Лидер строительной отрасли“ обязался сдать многоквартирный дом на улице Шеногина во втором и третьем квартале этого года. Джикия приобрёл в данном жилом комплексе шесть квартир. Однако застройщик свои обязательства не выполнил, за что Джикия подал на него в суд и потребовал компенсацию в размере 6,8 млн рублей.

Отмечается, что судебное заседание назначено на 18 января — за день до официального выхода из отпуска всех футболистов «Спартака».

Красно-белые ушли на зимний перерыв в сезоне, занимая пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков). Действующий чемпион, «Зенит», на второй строчке (30 очков).

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