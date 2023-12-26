Почеттино — о 10-м месте «Челси» в АПЛ: у нас всегда отсутствуют 8-12 игроков

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино объяснил, в чём заключается одна из причин того, что после первой части сезона английской Премьер-лиги лондонский клуб идёт в середине таблицы.

«Когда все игроки придут в форму, мы найдём правильный баланс в команде. На данный момент мы пытаемся компенсировать это, как можем, но у нас всегда не хватает 8, 10 или 12 игроков, поэтому нам приходится адаптироваться, чтобы искать баланс в этих условиях», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

Напомним, на данный момент в «Челси» травмированы восемь футболистов. Ещё два игрока — вингер Рахим Стерлинг и атакующий полузащитник Коул Палмер — пропустят ближайший матч чемпионата Англии из-за перебора жёлтых карточек.