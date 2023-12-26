«Ньюкасл» уступил «Ноттингему» в АПЛ. Экс-игрок «сорок» оформил хет-трик

Завершился матч 19-го тура английской Премьер-Лиги между «Ньюкасл Юнайтед» и «Ноттингемом Форест». Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Кавана. «Ноттингем Форест» одержал победу со счётом 3:1.

Первый мяч был забит на 23-й минуте, когда шведский нападающий «сорок» Александер Исак реализовал пенальти. В компенсированное время первого тайма форвард «Ноттингема» Крис Вуд, ранее выступавший за «Ньюкасл», сравнял счёт с передачи Энтони Эланги.

В начале второго тайма Вуд вывел свою команду вперёд. Ему снова ассистировал Эланга. Спустя семь минут Вуд оформил хет-трик с передачи Мурилло и установил окончательный счёт встречи.

Благодаря этой победе «лесники» поднялись на 16-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 17 очков в 19 играх. «Ньюкасл Юнайтед» располагается на седьмой позиции с 29 очками после аналогичного количества встреч.