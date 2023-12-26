«Бёрнли» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 20:30

В среду, 26 декабря, в матче 19-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Бёрнли» и «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Начало игры — в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последний раз сегодняшние соперники встречались в матче АПЛ сезона-2021/2022. В том розыгрыше чемпионата «Ливерпуль» дважды был сильнее «Бёрнли» (2:0, 1:0).

На данный момент мерсисайдцы занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Подопечные Юргена Клоппа набрали 39 очков за 18 матчей. «Бёрнли», в свою очередь, располагается на предпоследней, 19-й строчке. В активе команды 11 очков после 18 игр чемпионата.