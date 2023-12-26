Головин прокомментировал отстранение России от международных турниров

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал отстранение российских клубов и сборной от международных турниров.

«Что делать сборной России — оставаться в Европе или уходить в Азию? Наверное, уходить из Европы как-то [неправильно]. Что имеем, то имеем. Пока будем пытаться выигрывать товарищеские матчи. Всех нужно обыгрывать», — сказал Головин в выпуске YouTube-канала журналиста Нобеля Арустамяна.

В нынешнем году сборная России провела шесть товарищеских матчей. Национальная команда победила Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0), а также сыграла вничью с Ираном (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). При этом Россия до 23 лет провела два спарринга подряд с олимпийской сборной Египта, сыграв вничью в первом матче (1:1) и уступив во втором (1:2).

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из за ситуации на Украине.