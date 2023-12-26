Сразу шесть футболисток ушли из «Локомотива» за один день

Сегодня, 26 декабря, московский ЖФК «Локомотив» объявил об уходе шести футболисток. Команду покинули вратарь Виктория Носенко, защитницы Анна Кожникова, Наталья Морозова, Алина Мягкова, полузащитница Элина Самойлова и нападающая Татьяна Морина.

Носенко приняла участие в 68 матчах за «Локомотив». Кожникова была первым капитаном в истории команды, созданной в 2018 году. Морозова выиграла Суперлигу, Кубок и Суперкубок России. Мягкова тоже выиграла эти трофеи вместе с железнодорожницами. Самойлова одной из первых достигла отметки в 100 матчей в футболке клуба. Морина сыграла 38 матчей и забила 10 мячей.

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Локомотив» завоевал бронзовые медали, заняв третье место в турнирной таблице женской Суперлиги.