«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

В среду, 26 декабря, в матче 19-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне команды встречались трижды. В первом матче АПЛ «Астон Вилла» обыграла манкунианцев со счётом 3:1, а в ответной игре сильнее оказались «красные дьяволы», победив соперника со счётом 1:0. При этом клубы встречались в Кубке Лиги, где «Манчестер Юнайтед» победил со счётом 4:2.

На данный момент после 18 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место с 28 очками. «Астон Вилла» находится на третьей строчке с 39 очками.