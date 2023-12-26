Самуэль Аллисон стал первым чернокожим судьёй с 2008 года, который обслуживал матч АПЛ

Сегодня, 26 декабря, в матче 19-го тура английской Премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон Таун», который проходит в данный момент и, где счёт 0:1, впервые с 2008 года главным арбитром является чернокожий судья, 42-летний Самуэль Аллисон.

Последний раз главным чернокожим судьёй в чемпионате Англии был Юрай Ренни, который обслужил матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (0:2).

Напомним, в июле Футбольная ассоциация Англии (FA) изложила планы по набору на 50% больше судей из «исторически недопредставленных» слоёв населения к 2026 году. При этом FA намеревается за три года увеличить число судей-женщин на 1000 человек, а также увеличить процент судей из числа чернокожих или азиатов на всех уровнях футбола.

Ранее 40-летняя Ребекка Уэлч уже вошла в историю, когда стала первой женщиной-арбитром в матче АПЛ. Уэлч обслуживала игру 18-го тура Англии между «Фулхэмом» и «Бёрнли», который закончился в пользу гостей со счётом 2:0.