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«Бёрнли» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч АПЛ

«Бёрнли» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч АПЛ
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Во вторник, 26 декабря, в матче 19-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Бёрнли» и «Ливерпуль». Команды сыграют на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли (Англия). Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
26 декабря 2023, вторник. 20:30 МСК
Бёрнли
Бёрнли
1-й тайм
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Нуньес – 6'    

Составы команд:

«Бёрнли»: Траффорд, Витиньо, О'Ши, Байер, Тейлор, Трезор, Берге, Браунхилл, Одобер, Амдуни, Фостер.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Куанса, ван Дейк, Гомес, Эндо, Эллиотт, Гравенберх, Салах, Гакпо, Нуньес.

На данный момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Мерсисайдцы набрали 39 очков за 18 матчей. «Бёрнли», в свою очередь, располагается на предпоследней, 19-й строчке. В активе команды 11 очков после 18 игр чемпионата.

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