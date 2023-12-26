«Бёрнли» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Во вторник, 26 декабря, в матче 19-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Бёрнли» и «Ливерпуль». Команды сыграют на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли (Англия). Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Бёрнли»: Траффорд, Витиньо, О'Ши, Байер, Тейлор, Трезор, Берге, Браунхилл, Одобер, Амдуни, Фостер.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Куанса, ван Дейк, Гомес, Эндо, Эллиотт, Гравенберх, Салах, Гакпо, Нуньес.

На данный момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Мерсисайдцы набрали 39 очков за 18 матчей. «Бёрнли», в свою очередь, располагается на предпоследней, 19-й строчке. В активе команды 11 очков после 18 игр чемпионата.