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«Борнмут» победил в шести из восьми последних матчах АПЛ

«Борнмут» победил в шести из восьми последних матчах АПЛ
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Во вторник, 26 декабря, «Борнмут» в родных стенах разгромил «Фулхэм» в матче 19-го тура английской Премьер-лиги — 3:0. Таким образом, команда одержала шестую победу в восьми восьми матчах чемпионата.

В последний раз в матче АПЛ «Борнмут» уступал 4 ноября. Это произошло в игре с «Манчестер Сити» — 1:6. На протяжении последующих восьми матчей «вишенки» обыгрывали такие команды, как «Ньюкасл» (2:0), «Шеффилд Юнайтед» (3:1), «Кристал Пэлас» (2:0), «Манчестер Юнайтед» (3:0), «Ноттингем Форест» (3:2) и «Фулхэм» (3:0). Также подопечные Андони Ираолы сыграли вничью с «Астон Виллой» (2:2) и «Лутоном» (1:1).

Свой следующий матч «Борнмут» проведёт в воскресенье, 31 декабря. Команда Ираолы на выезде встретится с «Тоттенхэмом» в рамках 20-го тура АПЛ. Начало игры — в 17:00 мск. Ранее сообщалось об интересе «Тоттенхэма» к главному бомбардиру «Борнмута».

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