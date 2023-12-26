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«Локомотив» попрощался с седьмой футболисткой за день

«Локомотив» попрощался с седьмой футболисткой за день
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ЖФК «Локомотив» объявил о расставании с нападающей Нелли Коровкиной. Она стала седьмой футболисткой, которая покинула команду за сегодняшний день.

«Нелли присоединилась к «Локомотиву» в 2019 году. За это время она успела стать настоящим лидером команды. 94 матча сыграла Нелли в футболке «Локомотива», наколотив 74 мяча. В сезоне-2022, в отсутствии Анны Кожниковой, именно Нелли надевала капитанскую повязку.
Коровкина – чемпионка России, обладательница серебряных и бронзовых наград Суперлиги, а также Кубка и Суперкубка страны.

Мы благодарим тебя, Нелли, за те эмоции, которые ты дарила нам своими голами! До встречи на футбольных полях!", — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале женского клуба.

Ранее из «Локомотива» ушли вратарь Виктория Носенко, защитницы Анна Кожникова, Наталья Морозова и Алина Мягкова, полузащитница Элина Самойлова и нападающая Татьяна Морина.

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Локомотив» завоевал бронзовые медали, заняв третье место в турнирной таблице женской Суперлиги.

Турнирная таблица женской Суперлиги
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