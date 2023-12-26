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Аль-Иттихад — Аль-Наср. Произвольная программа
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Бензема и Роналду — в стартовых составах команд на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»

Бензема и Роналду — в стартовых составах команд на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»
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Сегодня, 26 декабря, состоится матч 17-го тура саудовской Про-лиги между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Насром». Встреча пройдёт в Джидде. Стали известны стартовые составы команд. Главные звёзды соперников Карим Бензема и Криштиану Роналду выйдут на поле с первых минут.

«Аль-Иттихад»: Аль-Маюф, Аль-Сахафи, Кадеш, Фабиньо, Аль-Хавсави, Канте, Аль-Гамди, Ромариньо, Коронадо, Хамдалла, Бензема.

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Теллес, Лапорт, Ладжами, Аль-Ганнам, Брозович, Фофана, Мане, Отавио, Талиска, Роналду.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 17-й тур
26 декабря 2023, вторник. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
1-й тайм
0 : 0
Аль-Наср
Эр-Рияд

В данный момент «Аль-Иттихад» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Аль-Наср» располагается на второй позиции. Команда завоевала 40 очков после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица саудовской Про-лиги
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