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Ла Лига смягчила финансовый фэйр-плей во время зимнего трансферного окна

Ла Лига смягчила финансовый фэйр-плей во время зимнего трансферного окна
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Руководство испанской Ла Лиги смягчило финансовый фэйр-плей во время зимнего трансферного окна, сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, испанские команды, которые превышают лимит зарплат, раньше могли использовать не более 50% своего клубного бюджета. Сейчас же командам можно будет использовать не более 60%. При этом, если клуб Примеры подпишет звёздного игрока, то порог поднимется до 70%.

На данный момент после 18 сыгранных матчей в испанской Примере лидером чемпионата является мадридский «Реал» с 45 очками. «Жирона» с таким же количеством очков находится на второй строчке. Ближайшие преследователями являются «Барселона» и мадридский «Атлетико» (обе команды имеют по 38 очков).

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Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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