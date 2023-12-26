Тихонов: «Краснодар» может выиграть РПЛ, если не продаст своих лидеров

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» — лучшая команда первой части чемпионата. Почему? Потoму что они занимают первое место. Они стабильно и ровно провели часть турнира до зимней паузы. У всех остальных клубов были спaды.

Дальнейшие турнирные пeрспективы «быков»? На мой взгляд, команда может принести первый трофей Сергею Галицкому. Если только не продадут своих лучшиx футболистов: Кордобу, Сперцяна и Алoнсо. А если ещё и усилятся центральным хавбеком, то окажут серьёзное дaвление «Зенит», — приводит слова Тихонова Sport24.

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Быки» набрали 38 очков после 18 туров. «Зенит» отстаёт от лидера на два балла. Следом за петербуржской командой идёт «Динамо». Московская команда имеет в активе 32 очка.