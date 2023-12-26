«Зенит» интересуется Велингтоном, который не собирается продлевать контракт с «Сан-Паулу»

Санкт-петербургский «Зенит» продолжает интересоваться защитником бразильского «Сан-Паулу» Велингтоном, сообщает журналист Рената Виллаш Боаш.

По информации источника, Велингтон, у которого контракт с «Сан-Паулу» до декабря 2024 года, не хочет продлевать соглашение с нынешней командой. А сине-бело-голубые продолжают проявлять интерес к футболисту.

Ранее появилась информация, что «Сан-Паулу» не смог подписать левого защитника Кайо Паулисту, именно поэтому Велингтон единственный вариант на эту позицию и клуб не намерен его отпускать зимой.

Напомним, в последние часы летнего трансферного окна ЦСКА объявил о трансфере Велингтона, однако вскоре клуб заявил, что сделка сорвалась из-за проваленного медосмотра.