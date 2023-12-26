Экс-игрок ЦСКА Вернблум нарядился в костюм Санта-Клауса

Бывший футболист московского ЦСКА Понтус Вернблум на Рождество нарядился в костюм Санта-Клауса.

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Шведский опорный полузащитник перебрался в армейский клуб зимой 2012 года из нидерландского АЗ, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 3 млн.

В общей сложности Понтус сыграл за ЦСКА 224 матча во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и 17 голевыми передачами. При этом в составе красно-синих выиграл три раза МИР Российскую Премьер-Лигу, дважды Суперкубок России и один раз Фонбет Кубок России.

После ЦСКА Вернблум поиграл за греческий ПАОК и шведский «Гётеборг», а летом 2021 года завершил футбольную карьеру.

На данный момент ЦСКА после 18 сыгранных матчей РПЛ располагается на восьмом месте с 28 очками.