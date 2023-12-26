Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Вернблум нарядился в костюм Санта-Клауса

Экс-игрок ЦСКА Вернблум нарядился в костюм Санта-Клауса
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Понтус Вернблум на Рождество нарядился в костюм Санта-Клауса.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале ЦСКА

Шведский опорный полузащитник перебрался в армейский клуб зимой 2012 года из нидерландского АЗ, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 3 млн.

В общей сложности Понтус сыграл за ЦСКА 224 матча во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и 17 голевыми передачами. При этом в составе красно-синих выиграл три раза МИР Российскую Премьер-Лигу, дважды Суперкубок России и один раз Фонбет Кубок России.

После ЦСКА Вернблум поиграл за греческий ПАОК и шведский «Гётеборг», а летом 2021 года завершил футбольную карьеру.

На данный момент ЦСКА после 18 сыгранных матчей РПЛ располагается на восьмом месте с 28 очками.

Материалы по теме
Игрок ЦСКА Файзуллаев признан лучшим футболистом года в Узбекистане
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android