Дьёкереш решил остаться в «Спортинге», несмотря на интерес «Челси» и «Арсенала»

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш принял решение завершить текущий сезон в составе португальской команды, сообщает 90min.

По информации источника, на подписание 25-летнего футболиста всерьёз рассчитывали два лондонских гранда — «Челси» и «Арсенал». Однако Дьёкереш решил не торопить события и остаться в «Спортинге» как минимум до начала июня 2024 года. Отмечается, что шведский форвард очень счастлив в Лиссабоне и не намерен переходить в топ-клуб в январе.

В нынешнем сезоне Дьёкереш провёл за «Спортинг» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с лиссабонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» приблизился к соглашению по трансферу ещё одного футболиста «Спортинга» — защитника Гонсалу Инасиу.