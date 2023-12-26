Роналду вышел на первое место в списке лучших бомбардиров 2023 года
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В эти минуты проходит матч 17-го тура саудовской Про-лиги между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Насром». Встреча проводится в Джидде. Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров 2023 года. В его активе 53 гола. Об этом сообщает The CR7 Timeline в социальной сети Х (бывший Twitter).
Роналду опередил нападающих Гарри Кейна и Килиана Мбаппе, у которых по 52 гола. На четвёртой позиции находится норвежец Эрлинг Холанд с 50 забитыми мячами.
В данный момент в матче чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Аль-Наср» обыгрывает «Аль-Иттихад» со счётом 4:2. Помимо Роналду, дублем отметился марокканский футболист «Аль-Иттихада» Абдерразак Хамдалла.
Саудовская Аравия - Про-Лига . 17-й тур
26 декабря 2023, вторник. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
2 : 5
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Хамдалла – 14' 1:1 Роналду – 19' 1:2 Талиска – 38' 2:2 Хамдалла – 52' 2:3 Роналду – 68' 2:4 Мане – 76' 2:5 Мане – 82'
Удаления: Фабиньо – 67' / нет
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