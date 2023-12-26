В ЦСКА показали нарезку с лучшими действиями Мойзеса в сезоне-2023/2024

Пресс-служба московского ЦСКА показала нарезку с лучшими действиями защитника команды Мойзеса в первой части сезона МИР Российской Премьер-Лиги.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА

Мойзес является воспитанником бразильского «Комерсиала», затем поиграл за «Бататаис», «Мадурейру», «Коринтианс», «Брагантино», «Баию», «Ботафого» и «Интернасьонал».

Летом 2022 года был арендован армейским клубом, а уже через сезон выкуплен, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 2,3 млн. При этом после прихода в российскую команду бразилец поднял свою стоимость с € 1,6 млн до € 5 млн.

В нынешнем сезоне футболист сыграл за красно-синих 21 игру во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

На данный момент ЦСКА после 18 сыгранных матчей РПЛ располагается на восьмом месте с 28 очками.