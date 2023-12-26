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«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: Макгинн вывел гостей вперёд

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: Макгинн вывел гостей вперёд
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В среду, 26 декабря, в матче 19-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч будет обслуживает бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Матч начался в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте Джон Макгинн со стандартного положения от правого края совершил подачу во вратарскую, где сразу несколько игроков махнули мимо мяча, а тот залетел в ворота.

Права на видео принадлежат PREMIER LEAGUE

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
26 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
2-й тайм
0 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Макгинн – 21'     0:2 Дендонкер – 26'    

В прошлом сезоне команды встречались трижды. В первом матче АПЛ «Астон Вилла» обыграла манкунианцев со счётом 3:1, в ответной игре сильнее оказались «красные дьяволы», победившие соперника со счётом 1:0. При этом клубы встречались в Кубке Лиги, где «Манчестер Юнайтед» взял верх со счётом 4:2.

На данный момент после 18 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место с 28 очками. «Астон Вилла» находится на третьей строчке с 39 очками.

Турнирная таблица АПЛ сезона-2023/2024
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