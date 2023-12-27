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«Лион» намерен арендовать форварда «Вест Хэма» Бенрахму

«Лион» намерен арендовать форварда «Вест Хэма» Бенрахму
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Нападающий «Вест Хэма» Мохамед Саид Бенрахма в предстоящее зимнее трансферное окно может перейти в «Лион». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, французский клуб намерен подписать 28-летнего футболиста на правах полугодовой аренды с опцией последующего выкупа.

Бенрахма выступает за «Вест Хэм» с 2020 года. В текущем сезоне форвард провёл за «молотобойцев» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн. Ранее сообщалось об интересе «Лиона» к ещё пятерым футболистам.

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