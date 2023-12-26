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«Рома» хочет разорвать аренду Саншеша и вернуть его в «ПСЖ»

«Рома» хочет разорвать аренду Саншеша и вернуть его в «ПСЖ»
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Итальянская «Рома» хочет досрочно вернуть португальского игрока команды Ренату Саншеша во французский «ПСЖ», сообщает журналист Даниэле Лонго.

По информации источника, «Рома» уже обсуждала с парижанами разрыв соглашения, а португальский футболист не доволен своим положением в римском клубе.

Совсем недавно в матче 16-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (0:2) Саншеш вышел на поле на 46-й минуте, однако уже через 18 минут наставник «Ромы» Жозе Моуринью провёл обратную замену.

Также после этого Саншеш был исключён из заявки на матч 17-го тура Серии А с «Наполи» (2:0). А сам игрок затем удалил заглавную фотографию своего аккаунта в соцсети, а также все упоминания римской команды в описании профиля.

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