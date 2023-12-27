«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: Гарначо забил мяч, но его отменили

В среду, 26 декабря, в матче 19-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Игра началась в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте Джон Макгинн со стандартного положения от правого края совершил подачу во вратарскую, где сразу несколько игроков махнули мимо мяча, а тот залетел в ворота.

На 26-й минуте прошла подача от угла поля на дальнюю штангу, Клеман Лангле головой сделал скидку во вратарскую, где Леандер Дендонкер с лёта пяткой переправил мяч в сетку ворот.

На 49-й минуте Алехандро Гарначо забил мяч, но его отменили из-за офсайда.

В прошлом сезоне команды встречались трижды. В первом матче АПЛ «Астон Вилла» обыграла манкунианцев со счётом 3:1, в ответной игре сильнее оказались «красные дьяволы», победившие соперника со счётом 1:0. Также клубы встречались в Кубке Лиги, где «Манчестер Юнайтед» взял верх со счётом 4:2.

На данный момент после 18 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место с 28 очками. «Астон Вилла» находится на третьей строчке с 39 очками.