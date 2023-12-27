«Интер» за € 10 млн купит полузащитника «Брюгге» Бушанана

Полузащитник «Брюгге» и сборной Канады Тажон Бушанан близок к переходу в «Интер». Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны находятся на финальном согласовании деталей трансфера. «Интер» выплатит бельгийской команде около € 10 млн. При достижении определённых условий будут предусмотрены дополнительные бонусы. Игрок подпишет с миланским клубом пятилетний контракт.

Бушанан выступает за «Брюгге» с лета 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «Брюгге» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с бельгийским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Интера» к нападающему «Порту» и сборной Ирана Мехди Тареми.