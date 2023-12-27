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«Манчестер Юнайтед» прервал четырёхматчевую безголевую серию

«Манчестер Юнайтед» прервал четырёхматчевую безголевую серию
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В эти минуты проходит матч 19-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой». На 59-й минуте игры аргентинский полузащитник манкунианцев Алехандро Гарначо сделал счёт 1:2, отличившись с передачи Маркуса Рашфорда. Благодаря этому забитому мячу «Манчестер Юнайтед» прервал четырёхматчевую безголевую серию.

Последние четыре матча подопечных Эрика тен Хага: поражения «Борнмуту» (0:3) и «Вест Хэму» (0:2) в чемпионате Англии, поражение мюнхенской «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов, ничья с «Ливерпулем» (0:0) в АПЛ.

На момент написания новости «Манчестер Юнайтед» сравнял счёт во встрече с «Астон Виллой» — 2:2. Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
26 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Макгинн – 21'     0:2 Дендонкер – 26'     1:2 Гарначо – 59'     2:2 Гарначо – 71'     3:2 Хойлунд – 82'    
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