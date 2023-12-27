Хойлунд забил дебютный мяч в АПЛ в своём 15-м матче

В эти минуты проходит матч 19-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). На 82-й минуте датский нападающий Расмус Хойлунд сделал счёт 3:2 и вывел хозяев вперёд. Это дебютный мяч для Хойлунда в АПЛ. До этого он провёл 14 матчей в чемпионате Англии по футболу.

До сегодняшнего дня Хойлунд забивал только в групповом этапе Лиги чемпионов-2023/2024 за «Манчестер Юнайтед». Причём он стал лучшим по количеству голов на этой стадии вместе с Эрлингом Холандом, Антуаном Гризманном и Альваро Моратой. Все они забили по пять мячей.

Напомним, матч обслуживает бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.