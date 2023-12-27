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Хойлунд забил дебютный мяч в АПЛ в своём 15-м матче

Хойлунд забил дебютный мяч в АПЛ в своём 15-м матче
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В эти минуты проходит матч 19-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). На 82-й минуте датский нападающий Расмус Хойлунд сделал счёт 3:2 и вывел хозяев вперёд. Это дебютный мяч для Хойлунда в АПЛ. До этого он провёл 14 матчей в чемпионате Англии по футболу.

До сегодняшнего дня Хойлунд забивал только в групповом этапе Лиги чемпионов-2023/2024 за «Манчестер Юнайтед». Причём он стал лучшим по количеству голов на этой стадии вместе с Эрлингом Холандом, Антуаном Гризманном и Альваро Моратой. Все они забили по пять мячей.

Напомним, матч обслуживает бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
26 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Макгинн – 21'     0:2 Дендонкер – 26'     1:2 Гарначо – 59'     2:2 Гарначо – 71'     3:2 Хойлунд – 82'    
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