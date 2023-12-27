Гарначо прокомментировал камбэк «Манчестер Юнайтед» в матче с «Астон Виллой»

Аргентинский нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:2). Игрок отметился дублем в этой встрече.

«Мы — «Манчестер Юнайтед». Мы никогда не сдаёмся. Я очень рад за Расмуса. Слишком много людей привыкли говорить о нападающих «МЮ», — приводит слова Гарначо журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В нынешнем сезоне Гарначо провёл за «Манчестер Юнайтед» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

После 19 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте с 31 очком.