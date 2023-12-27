Бывший футболист «Зенита» может сыграть против петербуржцев за «Сантос»

Бывший полузащитник «Зенита» Жулаино достиг договоренности о переходе в «Сантос», сообщает официальный сайт бразильского клуба. Хавбек подписал контракт на 2024 год с возможностью его продления ещё на сезон.

33-летний Жулиано выступал в «Зените» в сезоне-2016/2017. Он провёл за команду 38 матчей, забил 17 голов и отдал 13 передач. В начале сезона-2017/2018 бразилец сыграл за российский клуб ещё четыре встречи и перешёл в «Фенербахче».

У «Зенита» запланирован матч с «Сантосом» в Катаре на Кубке равноправия 13 февраля следующего года. На турнире также выступят китайский «Шанхай Шэньхуа» и местный клуб «Аль Духаиля».

С 2021 года Жулиано играл за «Коринтианс». В минувшем сезоне бразилец провёл за свою команду 59 матчей и забил два гола.