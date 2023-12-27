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В «Ливерпуле» приняли решение по будущему Мохамеда Салаха

В «Ливерпуле» приняли решение по будущему Мохамеда Салаха
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может подписать новое соглашение с английским клубом.

Как сообщает журналист Экрем Конур в соцсетях, «Ливерпуль» заинтересован в продлении контракта с Салахом до лета 2027 года.

Напомним, египетский футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне Салах сыграл за английскую команду 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет 65 млн.

На данный момент мерсисайдцы занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Свой следующий матч «Ливерпуль» проведёт в понедельник, 1 января. Команда Клоппа в родных стенах встретится с «Ньюкаслом» в рамках 20-го тура АПЛ. Начало игры — в 23:00 мск.

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