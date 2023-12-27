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Экс-полузащитник четырёх клубов РПЛ Ставпец покинул «Шинник»

Экс-полузащитник четырёх клубов РПЛ Ставпец покинул «Шинник»
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«Шинник» и полузащитник Александр Ставпец достигли договоренности о прекращении срока действия контракта по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.

34-летний хавбек пришёл в ярославскую команду в августе этого года и провел за неё в рамках Первенства и Кубка России 14 матчей, в которых забил 1 гол.

Ставпец сыграл более 100 матчей в РПЛ за «Ростов», «Москву», «Крылья Советов" и «Урал», в составе «горожан» выступал в Кубке УЕФА.

Также «Шинник» достиг договорённости о досрочном прекращении контрактов со страшим тренером Владимиром Скоковым и защитником Дмитрием Гузём. Гузь пришёл в команду перед началом нынешнего сезона и провел за «черно-синих» в рамках Первенства и Кубка России 20 игр.

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