Ван Дейк оценил шансы «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.

«Борьба за чемпионство? Сейчас только декабрь, поэтому не будем забегать далеко вперёд. Мы провели последнюю игру в этом году, и я очень рад, ведь теперь можно провести несколько дней с семьёй. Мы определённо настроены побороться за чемпионский титул в этом сезоне. Посмотрим, где мы в итоге окажемся», – приводит слова ван Дейка BBC.

На данный момент мерсисайдцы занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 с 42 очками в 19 играх. Свой следующий матч «Ливерпуль» проведёт в понедельник, 1 января. Команда Клоппа в родных стенах встретится с «Ньюкаслом» в рамках 20-го тура АПЛ. Начало игры — в 23:00 мск.

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