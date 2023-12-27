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Наир Тикнизян рассказал о своём опыте посещения стрип-клубов

Наир Тикнизян рассказал о своём опыте посещения стрип-клубов
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Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о своём опыте посещения стрип-клубов.

«Это место можно назвать стрип-клубом. Я был там два раза. Там есть столики и лампы нескольких цветов. Красный цвет означает, что посетителя не надо трогать. Последний раз я был там год назад. Как раз, когда закончились мои первые отношения. И у меня был момент холостяцкой жизни. Мне было любопытно, что там происходит. Потому что так или иначе какие-то разговоры про это ходили. Я там был два раза и не понял от слова совсем, что здесь интересного», — сказал Тикнизян в видео на YouTube-канале «Коммент.шоу».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Наир Тикнизян провёл 16 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил две голевые передачи. Также на счету защитника семь игр в Фонбет Кубке России, два гола и три результативные передачи.

Напомним, «Локомотив» ушёл на зимний перерыв в сезоне, занимая четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники набрали 31 очко за 18 матчей.

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