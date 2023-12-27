Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче с «Аль-Иттихадом» Бензема

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура саудовской Про-лиги с «Аль-Иттихадом» (5:2). Португалец отметился дублем в этой встрече.

«Важная победа! Мы не останавливаемся!» — написал Роналду в одной из социальных сетей.

Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 24 матча во всех турнирах, в которых записал в свой актив 23 гола и 11 результативных передач.

«Аль-Наср» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 43 очка в 18 матчах.

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