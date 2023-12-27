Тен Хаг рассказал о влиянии изменений в руководстве «МЮ» на команду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после матча 19-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:2) прокомментировал продажу доли во владении клубом компании Ineos с Джимом Рэтклиффом.

«Я не думаю, что это повлияло на игроков. Что касается меня, меня держали в курсе всего процесса, поэтому я знал, что происходит.

Мы с нетерпением ждём. Я думаю, что для клуба это позитивно, что они пришли. У них большой опыт в спорте на самом высоком уровне — Формула-1, велосипедная команда, футбольные клубы.

Они могут нам только помочь нам и поддержать в достижении наших целей. Мы смотрим вперёд. Они хотят работать с нами, а мы хотим работать с ними», — приводит ESPN слова тен Хага.

Рэтклифф приобрёл 25% акций «МЮ» класса B и до 25% акций класса A. Также INEOS предоставит дополнительные € 270 млн, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».