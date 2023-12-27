Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сын Пеле: моему отцу вряд ли понравилась бы нынешняя сборная Бразилии

Эдиньо, сын прославленного бразильского футболиста Пеле, высказался о текущем уровне национальной команды Бразилии.

«Это уже затянувшийся кризис, вне всяких сомнений, сборная находится на спаде. Вряд ли моему отцу понравилась бы такая сборная Бразилии», — приводит слова Эдиньо AFP.

Ранее появилась информация, что ФИФА может отстранить бразильские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.

Напомним, на чемпионате мира 2022 года в Катаре сборная Бразилии смогла пробиться до четвертьфинала, где уступила национальной команде Хорватии в серии послематчевых пенальти. Бразильцы занимают пятую строчку в обновлённом рейтинге ФИФА, имея в своём активе 1784 очка. Лидером рейтинга является национальная команда Аргентины, набравшая 1855 очков.

Материалы по теме ФИФА может отстранить Бразилию от участия в международных соревнованиях

Голы Пеле за «Нью-Йорк Космос»: