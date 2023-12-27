Уткин: «МЮ» пытается узнать себя в зеркале, но оттуда смотрит набор снусмумриков

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал волевую победу «Манчестер Юнайтед» над «Астон Виллой» в домашнем матче 19 тура АПЛ. Манкунианцы выиграли со счётом 3:2, уступая 0:2 после первого тайма.

«Слушайте, ну Эмери есть Эмери, но нет же такой силы, чтоб „Астон Виллой“ фигачить всех подряд? Вот на „МЮ“ это закончилось. Драматическим камбэчным образом. Если б „Вилла“ удержала победу, в этом была бы претензия на эпос. А так мы остаемся в реальном мире, „МЮ“ пытается узнать себя в зеркале, а оттуда на них смотрят не отражения, а набор снусмумриков», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

«Манчестер Юнайтед» после победы над «Астон Виллой» поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко в 19 матчах. Бирмингемцы с 39 очками остались на третьем месте, упустив шанс поравняться по очкам с лидирующим «Ливерпулем».