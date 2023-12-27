Компани — о поражении от «Ливерпуля»: возвращается их лучшая форма в недавней истории

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани прокомментировал поражение своей команды от «Ливерпуля» со счётом 0:2 в домашнем матче 19 тура АПЛ.

«Это топ-команда. У них много сильных сторон и возможных опций. Я думаю, что их интенсивность возвращается к тому периоду, когда я играл против них в качестве игрока. С точки зрения недавней истории, они были тогда в своей лучшей форме, и вы можете видеть, как она возвращается», — приводит слова Компани официальный сайт «Бёрнли».

Матч 19 тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Ливерпуль» завершился победой гостей со счётом 2:0 благодаря голам Дарвина Нуньеса на шестой минуте и Диогу Жота на 90-й минуте. Этот успех позволил «красным» подняться на первую строчку турнирной таблицы.

37-летний главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани во время игровой карьеры с августа 2008 года по июль 2019 года выступал за «Манчестер Сити».