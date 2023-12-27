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Джим Рэтклифф может сократить 300 рабочих мест в «Манчестер Юнайтед»

Джим Рэтклифф может сократить 300 рабочих мест в «Манчестер Юнайтед»
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Председатель совета директоров INEOS сэр Джим Рэтклифф после приобретения акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» может сократить 300 рабочих мест в клубе, сообщает The Guardian.

По информации источника, новый руководитель попросит внешнего аудитора оценить структуру и расходы «Манчестер Юнайтед» с целью проведения масштабной оптимизации. Рэтклифф считает, что штат в 1000 человек может быть сокращен на 25-30%. Сотрудники понимают, что изменение структуры собственности означает пересмотр количества сотрудников и отделов.

Напомним, 24 декабря английский «Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения, согласно которому Джим Рэтклифф приобретёт 25% акций «Юнайтед» класса B и до 25% акций класса A. Также сообщается, что INEOS предоставит дополнительные € 270 млн, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».

После 19 туров «МЮ» занимает 6-е место в АПЛ с 31 очком. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (42 очка).

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