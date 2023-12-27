«Челси» может подписать нападающего «АЗ Алкмаар» Вангелиса Павлидиса

«Челси» интересуется нападающий «АЗ Алкмаар» Вангелисом Павлидисом, сообщает The Sun.

По информации источника, 25-летний грек может перейти в английский чемпионат уже в зимнее трансферное окно. Также на игрока претендует «Фулхэм».

Павлидис перешёл в «АЗ» из «Виллем II» в июле 2021 года. Сумма трансфера составила € 2,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 25 млн.

В нынешнем сезоне Павлидис провёл 27 матчей, забил 22 мяча и отдал 3 голевых передачи.

Сейчас в составе «Челси» три центральных нападающих: Николас Джексон, Армандо Броя, и Дейвид Вашингтон.

После 18 туров «Челси» занимает 11-е место в АПЛ с 22 очками. «Фулхэм» раположился на 13-й строчке (21 очко).