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Никита Медведев ответил на вопрос об обиде на «Локомотив» и усадившего его в запас Сёмина

Никита Медведев ответил на вопрос об обиде на «Локомотив» и усадившего его в запас Сёмина
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Голкипер «Ростова» и экс-голкипер «Локомотива» Никита Медведев прокомментировал своё отношение к «железнодорожникам» и их бывшему главному тренеру Юрию Сёмину. Летом 2017 года рекордсмен России по длительности сухой серии Медведев перешёл из «Ростова» в «Локомотив» под руководством Сёмина и не смог попасть в основной состав.

«Есть ли обида на „Локо“ и тогдашнего главного тренера Юрия Сёмина? У меня никаких обид ни на кого нет. Раз так было — значит, я тогда не соответствовал статусу первого номера в „Локомотиве“. А обид у меня никогда нет. Значит, так было предначертано. Значит, я допустил какие-то ошибки. Но благодарен этому времени, проведенному в „Локомотиве“. И желаю этому клубу всяческих удач», — приводят слова Медведева «Известия».

29-летний вратарь Никита Медведев был игроком «Локомотива» с июля 2017 года по август 2020 года. За это время голкипер провёл за красно-зелёных два матча во всех турнирах, пропустив в них пять голов.

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