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Камбэк «МЮ» с «Астон Виллой», антирекорд «Детройта» по поражениям в НБА. Главное к утру

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Астон Виллой» (3:2) в матче 19-го тура АПЛ, проигрывая 0:2 к 59-й минуте, «Детройт Пистонс» проиграл «Бруклин Нетс» (112:118), установив антирекорд по поражениям в НБА – 27 матчей, российский боец UFC Ислам Махачев стал лучшим бойцом 2023 года по версии ESPN. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».