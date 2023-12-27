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Камбэк «МЮ» с «Астон Виллой», антирекорд «Детройта» по поражениям в НБА. Главное к утру

Камбэк «МЮ» с «Астон Виллой», антирекорд «Детройта» по поражениям в НБА. Главное к утру
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«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Астон Виллой» (3:2) в матче 19-го тура АПЛ, проигрывая 0:2 к 59-й минуте, «Детройт Пистонс» проиграл «Бруклин Нетс» (112:118), установив антирекорд по поражениям в НБА – 27 матчей, российский боец UFC Ислам Махачев стал лучшим бойцом 2023 года по версии ESPN. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Манчестер Юнайтед» добился волевой победы над «Астон Виллой», уступая в счёте 0:2.
  2. «Детройт» проиграл 27 матчей подряд в НБА. Это антирекорд в истории лиги.
  3. Махачев признан бойцом года по версии ESPN.
  4. Захарян и четыре футболиста РПЛ вошли в список молодых талантов до 21 года.
  5. «Рома» хочет разорвать аренду Саншеша и вернуть его в «ПСЖ».
  6. Источник: «Интернасьонал» объявит о переходе защитника «Зенита» Ренана на этой неделе.
  7. «Торпедо» впервые в сезоне обыграло «Спартак», несмотря на гол Ильи Ковальчука.
  8. Джим Рэтклифф может сократить 300 рабочих мест в «Манчестер Юнайтед».
  9. Криштиану Роналду сравнялся с Лионелем Месси по количеству дублей за карьеру.
  10. «Зенит» интересуется Велингтоном, который не собирается продлевать контракт с «Сан-Паулу.
За чем следить сегодня:
7 топ-матчей среды: АПЛ, НХЛ, НБА и продолжение дуэли ЦСКА со СКА
7 топ-матчей среды: АПЛ, НХЛ, НБА и продолжение дуэли ЦСКА со СКА
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